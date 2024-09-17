В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.

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21:34, 17 сентября

Повторные взрывы в Запорожье.

21:28, 17 сентября

Пуск КАБ в Донецкую и Сумскую области.

21:26, 17 сентября

Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья.

21:25, 17 сентября

СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе.

В каких регионах объявлена воздушная тревога

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21:23, 17 сентября

Очередной пуск КАБ в Донецкой области.

21:22, 17 сентября

КАБ в направлении Запорожья.

21:17, 17 сентября

Пуск КАБ в Запорожской области.

21:16, 17 сентября

Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину.

21:14, 17 сентября

Пуск КАБ в Донецкой области.

21:11, 17 сентября

БпЛА на севере Полтавщины.

Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области.

Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину.

21:03, 17 сентября

Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

Враг осуществил пуск КАБов в Сумскую и Донецкую области.

21:00, 17 сентября

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

20:53, 17 сентября

Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область.

20:45, 17 сентября

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

20:42, 17 сентября

Воздушные силы сообщили об угрозе ударного БпЛА для Сумщины.