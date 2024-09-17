В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.
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Повторные взрывы в Запорожье.
Пуск КАБ в Донецкую и Сумскую области.
Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья.
СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе.
В каких регионах объявлена воздушная тревога
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Очередной пуск КАБ в Донецкой области.
КАБ в направлении Запорожья.
Пуск КАБ в Запорожской области.
Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину.
Пуск КАБ в Донецкой области.
БпЛА на севере Полтавщины.
Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области.
Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину.
Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Враг осуществил пуск КАБов в Сумскую и Донецкую области.
БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область.
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударного БпЛА для Сумщины.