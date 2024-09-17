В регионах объявляют тревогу по вектору движения вражеских воздушных целей. 24 Канал оперативно следит за сообщением Воздушных сил и мониторинговых каналов.

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21:34, 17 сентября Повторные взрывы в Запорожье.

21:28, 17 сентября Пуск КАБ в Донецкую и Сумскую области.

21:26, 17 сентября Очередной пуск КАБ в направлении Запорожья.

21:25, 17 сентября СМИ сообщают о взрывах в Запорожском районе.

В каких регионах объявлена воздушная тревога Онлайн-карта обновляется автоматически.

21:23, 17 сентября Очередной пуск КАБ в Донецкой области.

21:22, 17 сентября КАБ в направлении Запорожья.

21:17, 17 сентября Пуск КАБ в Запорожской области.

21:16, 17 сентября Враг осуществил очередной пуск КАБ на Сумщину.

21:14, 17 сентября Пуск КАБ в Донецкой области.

21:11, 17 сентября БпЛА на севере Полтавщины. Также есть угроза применения авиационных средств поражения для Запорожской области. Кроме этого, россияне впустили КАБ на Сумщину.

21:03, 17 сентября Дополнительно ВС предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Враг осуществил пуск КАБов в Сумскую и Донецкую области.

21:00, 17 сентября БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

20:53, 17 сентября Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область.

20:45, 17 сентября Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.