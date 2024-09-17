У регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал оперативно слідкує за повідомленням Повітряних сил та моніторингових каналів.

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21:34, 17 вересня Повторні вибухи у Запоріжжі.

21:28, 17 вересня Пуск КАБ на Донеччину та Сумщину.

21:26, 17 вересня Черговий пуск КАБ в напрямку Запоріжжя.

21:25, 17 вересня ЗМІ повідомляють про вибухи у Запорізькому районі.

У яких регіонах оголошена повітряна тривога Онлайн-мапа оновлюється автоматично.

21:23, 17 вересня Черговий пуск КАБ на Донеччині.

21:22, 17 вересня КАБ в напрямку Запоріжжя.

21:17, 17 вересня Пуск КАБ в Запорізькій області.

21:16, 17 вересня Ворог здійснив черговий пуск КАБ на Сумщину.

21:14, 17 вересня Пуск КАБ на Донеччині.

21:11, 17 вересня БпЛА на півночі Полтавщини. Також Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Запорізької області. Крім цього, росіяни впустили КАБ на Сумщину.

21:03, 17 вересня Додатково ПС попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Ворог здійснив пуск КАБів на Сумщину та Донеччину.

21:00, 17 вересня БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

20:53, 17 вересня Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область.

20:45, 17 вересня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.