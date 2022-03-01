Сирены звучат в городе уже в третий раз по состоянию на 12:08 1 марта. Этот сигнал означает, что нужно быстро двигаться к ближайшему укрытию.

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Возьмите с собой самые важные вещи и сохраняйте спокойствие.

Пребывайте в укрытии, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое тревоги. Об этом граждан всегда сообщают официальные ресурсы.

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