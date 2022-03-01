Сирени лунають у місті вже втретє станом на 12:08 1 березня. Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття.

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Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.

Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.

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