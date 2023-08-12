Около трех ночи взрывы слышали в Запорожье. По информации телеграм-каналов, сообщает 24 Канал, вероятно, что по дронам-камикадзе работали силы ПВО.

Смотрите также В Крыму ночью "что-то бахнуло": движение по Керченскому мосту снова перекрыли

Тревогу объявили сразу в нескольких областях

Тревогу объявили после полуночи сразу в нескольких восточных областях. В частности, неспокойно было не только в Запорожье, но и в Донецкой, Днепропетровской, Луганской областях. Также "покраснел" временно оккупированный Крым.

Первоначально Воздушные силы предупредили о ракетной опасности. Впоследствии, по информации мониторинговых каналов, к этому добавилась угроза БПЛА. Их оккупанты запустили сразу несколько из временно оккупированных территорий.



В оккупированном Крыму тем временем неспокойно

Пока захватчики не дают покоя Востоку Украины, не спится и временно оккупированному Крыму. Вероятно, что "пропущенные" в Новоозерном. Там, как говорят местные, было очень громко из-за взрывов. Звуки походили на пролет беспилотников и работу российской ПВО.

Обратите внимание! Также оккупанты на несколько часов приостанавливали движение автотранспорта через Крымский мост.

Оккупанты устраивают ад в Запорожье