Подобное решение является обеспечением безопасности гражданской авиации, информирует 24 канал. Все происходит согласно требованиям Воздушного кодекса Украины.
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Европейские страны закрывают и транзитные полеты
Как отметили в Министерстве инфраструктуры, есть хорошие новости европейских коллег. Свое авиапространство для совершения полетов из России закрывают:
- Польша;
- Болгария;
- Чехия.
Речь также о выполнении и транзитных полетов. Это происходит согласно уже выданным NOTAM.
Ждем, когда они (россияне – 24 канал) смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево,
– отметили в Мининфрастуктуре.
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