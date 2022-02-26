Подобное решение является обеспечением безопасности гражданской авиации, информирует 24 канал. Все происходит согласно требованиям Воздушного кодекса Украины.

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Европейские страны закрывают и транзитные полеты

Как отметили в Министерстве инфраструктуры, есть хорошие новости европейских коллег. Свое авиапространство для совершения полетов из России закрывают:

Польша;

Болгария;

Чехия.

Речь также о выполнении и транзитных полетов. Это происходит согласно уже выданным NOTAM.

Ждем, когда они (россияне – 24 канал) смогут летать только из аэропорта Домодедово в Шереметьево,

– отметили в Мининфрастуктуре.

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