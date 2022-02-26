Подібне рішення є через забезпечення безпеки цивільної авіації, інформує 24 канал. Усе відбувається згідно з вимогами Повітряного кодексу України.
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Європейські країни закривають і транзитні польоти
Як зауважили в Міністерстві інфраструктури, є гарні новини від європейських колег. Свій авіапростір для здійснення польотів із Росії закривають:
- Польща;
- Болгарія;
- Чехія.
Мовиться також про виконання і транзитних польотів. Це відбувається відповідно до вже виданих NOTAM.
Чекаємо, коли вони (росіяни – 24 канал) зможуть літати лише з аеропорту Домодєдово до Шереметьєво,
– наголосили у Мінінфрастуктурі.
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