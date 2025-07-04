Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Враг продолжает массированные атаки ударными беспилотниками.

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Российские дроны летят на Киевщину и Запорожскую область

Основной вектор движения вражеских БпЛА направлен на Киевщину и столицу. Украинцев призывают быть бдительными, соблюдать меры безопасности и находиться в защитных укрытиях. Кроме того, в Запорожской области фиксируется угроза применения авиационных средств поражения.

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К слову, Россия заявляет, что нанесла "высокоточным оружием" удар по "военным объектам" в Киеве в ночь на 4 июля. Министерство обороны РФ оправдывает обстрел как "ответ на террористические акты киевского режима".

На самом деле из-за обстрела Киева в ночь на 4 июля пострадали жилые многоэтажки, произошли пожары и разрушения в жилых и нежилых зонах, в том числе в учебном заведении и больнице. В результате вражеской атаки в столице также много раненых.