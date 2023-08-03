Всего были зафиксированы пуски 15 "Шахедов". Однако все вражеские цели уничтожили.
Важно Враг атаковал Киевщину "Шахедами": как отработала ПВО
Детали ночной атаки Украины
Как стало известно, враг атаковал с северного направления (Брянская область) ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксированы пуски 15 "Шахедов".
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены.
В Воздушных силах отметили, что за прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кстати, в КГВА сообщили, что 3 августа Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей. Предварительно, в столице обошлось без жертв и разрушений.
В КОВА подтвердили, что вторую ночь подряд враг массированно атакует Киевщину. Этой ночью россияне снова применили ударные БПЛА. Воздушная тревога длилась более 3 часов. К счастью, попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. Кроме того, по предварительной информации, падения обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.
Предыдущая массированная атака Украины: что известно
- В ночь на 2 августа 2023 года оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедов" осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА.
- Отмечалось, что большинство "Шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.