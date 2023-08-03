Усього було зафіксовано пуски 15 "Шахедів". Однак усі ворожі цілі знищили.
Важливо Ворог атакував Київщину "Шахедами": як відпрацювала ППО
Деталі нічної атаки України
Як стало відомо, ворог атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.
У Повітряних силах зазначили, що за минулу та поточну добу авіація Повітряних сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
До речі, у КМВА повідомили, що 3 серпня Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
У КОВА підтвердили, що другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину. Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. На щастя, влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.
Попередня масована атака України: що відомо
- У ніч на 2 серпня 2023 року окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), Чауда (Крим).
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.
- Зазначалося, що більшість "Шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.