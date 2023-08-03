Усього було зафіксовано пуски 15 "Шахедів". Однак усі ворожі цілі знищили.

Важливо Ворог атакував Київщину "Шахедами": як відпрацювала ППО

Деталі нічної атаки України

Як стало відомо, ворог атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 15 "Шахедів".

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БпЛА знищено.

У Повітряних силах зазначили, що за минулу та поточну добу авіація Повітряних сил завдала до 25 ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

До речі, у КМВА повідомили, що 3 серпня Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

У КОВА підтвердили, що другу ніч поспіль ворог масовано атакує Київщину. Цієї ночі росіяни знову застосували ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. На щастя, влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Крім того, за попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.

Зверніть увагу! Одразу два райони Дніпропетровщини тероризував ворог вночі 3 серпня – Нікопольський та Синельниківський. У першому двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів. Пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни. Окрім цього, по освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини – він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали.

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