Тривогу у столиці оголосили о 00:49. Вона тривала понад 3 години.

До теми У Києві та низці областей була повітряна тривога: кружляли "Шахеди", працювала ППО

Восьма поспіль атака на столицю

Українські захисники відбили чергову атаку БпЛА "Шахед" на столицю. Дані ще уточнюються, проте у КМВА уточнили, що на підльоті до Києва знищили близько 15 повітряних цілей.

Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей,

– повідомили в адміністрації.

За попередньою інформацією, у Києві минулося без жертв та руйнувань. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що ця атака стала 820-ю для столиці від початку повномасштабного вторгнення.

"Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Дякуйте їм частіше, і не лише у дні, коли є тривоги. До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення", – наголосив Попко.

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