Тривогу у столиці оголосили о 00:49. Вона тривала понад 3 години.
До теми У Києві та низці областей була повітряна тривога: кружляли "Шахеди", працювала ППО
Восьма поспіль атака на столицю
Українські захисники відбили чергову атаку БпЛА "Шахед" на столицю. Дані ще уточнюються, проте у КМВА уточнили, що на підльоті до Києва знищили близько 15 повітряних цілей.
Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей,
– повідомили в адміністрації.
За попередньою інформацією, у Києві минулося без жертв та руйнувань. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що ця атака стала 820-ю для столиці від початку повномасштабного вторгнення.
"Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Дякуйте їм частіше, і не лише у дні, коли є тривоги. До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення", – наголосив Попко.
Росія не припиняє завдавати цинічних ударів
- Напередодні, 2 серпня, Кремль також запустив "Шахеди" по території України. Ворог спрямував їх на Київську та Одеську області. Сили та засоби ППО збили 23 із 37 іранських дронів.
- Уночі 1 серпня Росія завдала ударів дронами-камікадзе й по Харківщині. Ця атака стала незвичною, адже ворог зазвичай обстрілює регіон із ЗРК С-300. Росіяни запустили по області приблизно 6 – 7 дронів, сили ППО збили лише частину. На жаль, 3 "Шахеди" ліквідувати не вдалося й вони спричинили значні руйнування у місті.
- У ніч 27 липня Росія атакувала Україну комбіновано, випустивши крилаті ракети й "Шахеди". Українська ППО відпрацювала на відмінно й знищили усі ворожі БпЛА – 8 "Шахедів". Також ворог спрямував на Одеську область 2 "Калібри". На жаль, їх ліквідувати не вдалося.