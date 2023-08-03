Спочатку повітряна тривога близько півночі лунала у Чернігівській області, а також Славутичі, що на Київщині. А вже через годину сирени попереджали про загрозу з неба вже мешканців самого Києва.

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Атака "Шахедами" 3 серпня: що відомо

01:12 Моніторинговий канал Monitor попередив, що станом на цю хвилину загроза "Шахедів" зберігається у Чернігівській, Київській і Сумській областях.

01:06 Мешканців Києва попередили про загрозу "Шахедів", а через хвилину – Полтавської та Черкаської областей.

01:01 Стало відомо про повітряну тривогу у Сумській області.

00:50 Сирени чули вже у Київській області, попереджаючи про загрозу атаки дронами-камікадзе.

23:23 Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області та в місті Славутич.

Слід зауважити, що у ніч проти 2 серпня ворог запустив кілька десятків "Шахедів". Причому залітали в Україну вони відразу з трьох напрямків. Як правило, мовиться про один або два.

Увага! Під час повітряної тривоги закликаємо залишатися в укриттях. Якщо ж не маєте такої можливості, то бодай дотримуйтеся правила двох стін і ні в якому разі не стійте біля вікон. Пам'ятайте, що уламки збитих "Шахедів" такі ж небезпечні.

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