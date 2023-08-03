Спочатку повітряна тривога близько півночі лунала у Чернігівській області, а також Славутичі, що на Київщині. А вже через годину сирени попереджали про загрозу з неба вже мешканців самого Києва.

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Атака "Шахедами" 3 серпня: що відомо

Слід зауважити, що у ніч проти 2 серпня ворог запустив кілька десятків "Шахедів". Причому залітали в Україну вони відразу з трьох напрямків. Як правило, мовиться про один або два.

Сили ППО збили 23 "Шахеди"

  • Відомо, що дрони-камікадзе запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди (Крим). У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що окупанти били по Україні відразу 37 "Шахедами".
  • Сили та засоби ППО знищили 23 ударні БпЛА. Більшість із них вдалося знищити у небі над Київською та Одеською областями.
  • Слід розуміти, що без влучань не минулося. Частина "Шахедів" поцілила у портову інфраструктуру Одещини.
  • Згодом стало відомо, що добряче постраждав Ізмаїл. За наявною інформацією, там окупанти понищили близько 40 тисяч тонн зерна.