Спочатку повітряна тривога близько півночі лунала у Чернігівській області, а також Славутичі, що на Київщині. А вже через годину сирени попереджали про загрозу з неба вже мешканців самого Києва.
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Атака "Шахедами" 3 серпня: що відомо
Слід зауважити, що у ніч проти 2 серпня ворог запустив кілька десятків "Шахедів". Причому залітали в Україну вони відразу з трьох напрямків. Як правило, мовиться про один або два.
Сили ППО збили 23 "Шахеди"
- Відомо, що дрони-камікадзе запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди (Крим). У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що окупанти били по Україні відразу 37 "Шахедами".
- Сили та засоби ППО знищили 23 ударні БпЛА. Більшість із них вдалося знищити у небі над Київською та Одеською областями.
- Слід розуміти, що без влучань не минулося. Частина "Шахедів" поцілила у портову інфраструктуру Одещини.
- Згодом стало відомо, що добряче постраждав Ізмаїл. За наявною інформацією, там окупанти понищили близько 40 тисяч тонн зерна.