Сначала воздушная тревога около полуночи звучала в Черниговской области, а также Славутичи Киевской области. А уже через час сирены предупреждали об угрозе с неба уже жителей Киева.

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Атака "Шахедами" 3 августа: что известно

01:12 Мониторинговый канал Monitor предупредил, что на данную минуту угроза "Шахедов" сохраняется в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

01:06 Жителей Киева предупредили об угрозе "Шахедов", а через минуту – в Полтавской и Черкасской областях.

01:01 Стало известно о воздушной тревоге в Сумской области.

00:50 Сирены слышали уже в Киевской области, предупреждая об угрозе атаки дронами-камикадзе.

23:23 Воздушная тревога была объявлена в Черниговской области и в городе Славутич.

Следует заметить, что в ночь на 2 августа враг запустил несколько десятков "Шахедов". Причем залетали в Украину они сразу с трех направлений. Как правило, говорится об одном или двух.

Внимание! Во время воздушной тревоги призываем оставаться в укрытиях. Если же нет такой возможности, то хотя бы соблюдайте правила двух стен и ни в коем случае не стойте у окон. Помните, что обломки сбитых "Шахедов" так же опасны.

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