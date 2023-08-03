Сначала воздушная тревога около полуночи звучала в Черниговской области, а также Славутичи Киевской области. А уже через час сирены предупреждали об угрозе с неба уже жителей Киева.
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Атака "Шахедами" 3 августа: что известно
Следует заметить, что в ночь на 2 августа враг запустил несколько десятков "Шахедов". Причем залетали в Украину они сразу с трех направлений. Как правило, говорится об одном или двух.
Силы ПВО сбили 23 "Шахеда"
- Известно, что дроны-камикадзе запускали из Курска, Приморско-Ахтарска, а также Чауды (Крым). В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что оккупанты били по Украине сразу 37 "Шахедами".
- Силы и средства ПВО уничтожили 23 ударных БПЛА. Большинство из них удалось уничтожить над Киевской и Одесской областями.
- Следует понимать, что без попадания не обошлось. Часть "Шахедов" попала в портовую инфраструктуру Одесщины.
- Впоследствии стало известно, что изрядно пострадал Измаил. По имеющейся информации, там захватчики уничтожили около 40 тысяч тонн зерна.