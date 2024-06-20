Погиб полковник Воздушных Сил во время выполнения боевого задания. Похоронили его во вторник, 18 июня.

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В честь погибшего пилота сожгли пианино

Побратимы Валентина Коренчука в Воздушных силах провели уже традиционный щемящий ритуал – сожгли пианино.

В честь "Пчеловода" сожгли пианино: смотрите видео Воздушных сил

Справочно. Такую традицию наши пилоты переняли от США. Этот ритуал передается из поколения в поколение со времен Второй мировой войны. Первым, кого почтили таким образом, был британский пилот, который любил играть на пианино. Его самолет во время выполнения боевого задания сбили, а американские коллеги решили символически отдать ему честь.

Пилот был "Призраком Киева"

Добавим, что Валентин "Пчеловод" Коренчук с первых дней полномасштабного вторжения защищал украинское небо и был одним из "Призраков Киева". Его отметили за это государственным орденом "За мужество" (III степени), служебными и ведомственными наградами. Впоследствии он держал небо на Юге, Востоке и Центре Украины.

Погиб пилот, прикрывая государственное воздушное пространство. У летчика тогда закончилась последняя ротация, и он должен был бы возвращаться домой.

В общем "Пчеловод" имел более 80 боевых вылетов и пробыл в небе 300 часов. За это время он поразил десятки российских самолетов, крылатых ракет, БпЛА и наземных целей. Также пилот был одним из первых, кто начал публичную кампанию по предоставлению Украине истребителей F-16 и модернизации украинской авиации.