Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Россия ударила по городу Селидово: полиция показала жуткие кадры

21:15 Воздушные силы предупредили об угрозе Миргороду. Местных жителей просят не выходить из укрытий. Это очень важно!

21:11 Украинцев предупредили, что ракета следует через Сумщину на Полтавщину.

21:38 Угроза также распространилась на Черниговскую и Харьковскую области.

20:34 На территории Полтавской области объявили воздушную тревогу. Людей призывали находиться в местах безопасности. Предупреждено, что угроза связана с активностью вражеской тактической авиации.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов или работу ПВО. Кроме того, подчеркивают: доверять стоит только информации из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.