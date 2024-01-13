Воздушные силы ВСУ сообщили о первых пусках "Кинжалов" ориентировочно в 6:54 13 января. До этого враг запустил ракеты типа Х-101/555/55 из 6 истребителей Ту-95МС.

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В Днепре раздались взрывы

Воздушные силы ориентировочно в 6:58 сообщили, что "Кинжалы" Россия направила в направлении Днепра. Первые взрывы в городе зафиксировали ориентировочно в 5:19, вторые – в 7:00 13 января.

К сожалению, в 7:00 наши военные предупредили о еще одном пуске "Кинжала". К сожалению, уже в 7:11 13 января Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что в Киев летят "Кинжалы".

Перед этим взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области.

Следует добавить, что в 7:18 взлетел уже второй МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Обратите внимание! Тревога по всей территории Украины. Ведь враг атакует ракетами типа Х-101/555/55 из 6 истребителей Ту-95МС и "Кинджламы" из МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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