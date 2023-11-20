Обратим внимание, что в Днепропетровской области воздушная тревога началась в 21:10. Жителей призвали не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

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Враг направил ракету на Днепр

21:12 Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области ракетная опасность.

Уже в 21:15 поступило сообщение от Воздушных сил, что "ракеты в направлении Днепра".

А в 21:19 мониторинговые каналы сообщили, что локационно все чисто. В то же время воздушная тревога на Днепропетровщине все еще продолжается. Поэтому оставайтесь в укрытиях, ведь враг очень коварен.

Обратим внимание! По состоянию на 21:25 воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Оккупанты также запустили "Шахеды"

Об этом предупредили Воздушные силы жителей Юга. Отметили, что существует угроза применения ударных БПЛА для Запорожской и Днепропетровской областей. Вскоре уточнили, что "Шахеды" из Херсона летят в направлении Николаевской области.

В 20:41 Воздушные силы отметили, что российские дроны летят в направлении Николаева. Жителей просят не игнорировать воздушную тревогу. Еще через 20 минут стало известно, что группа "Шахедов" двигается вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавщины.

А в 21:21 Воздушные силы уточнили, что "Шахеды" двигаются из Николаева в направлении Одесской области.

Отметим, что по состоянию на 21:27 воздушную тревогу также объявили в Харьковской и Полтавской областях. Призываем не игнорировать предупреждение об угрозе и находиться в укрытиях. Это может спасти вам жизнь.

Напомним, что в ночь на 19 ноября враг запустил 20 "Шахедов" по Украине. В Воздушных силах рассказали, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Уничтожить удалось 15 ударных дронов.