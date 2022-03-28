Обострение ситуации началось ближе к 22 часам – по всей стране заревели воздушные тревоги. Об этом сообщили в отчете Воздушных Сил ВСУ в сутки.

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Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета. По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, два – сбиты противовоздушной обороной,

– указали наши воины.

По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

В течение 27 марта уничтожили:

4 самолета;

1 вертолет;

2 БПЛА;

2 крылатые ракеты.

На тему Показатель сбивания ракет оккупантов сейчас выше, чем в начале войны, – пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ