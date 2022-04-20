Украинские воздушные силы продолжают охрану украинского неба. Поэтому теперь у россиян уменьшилось количество ракет и беспилотников.

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Уничтожены 3 беспилотника

Воздушным силам удалось уничтожить 1 российскую крылатую ракету. Также в металлолом превратились 3 беспилотника "Орлан-10".

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять специальные задания по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам,

– отметили в командовании Воздушных сил.

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