Українські Повітряні сили продовжують охорону українського неба. Тому тепер у росіян зменшилася кількість ракет та безпілотників.
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Знищені 3 безпілотники
Повітряним силам вдалося знищити 1 російську крилату ракету. Також на брухт перетворилися 3 безпілотники "Орлан-10".
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах,
– наголосили в командуванні Повітряних сил.
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