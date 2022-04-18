Воздушные силы Украины отчитались об успешной ликвидации врага в Вербное воскресенье. Россияне пытались нанести удары с воздуха даже в такой светлый день, но наши защитники сломали их планы.

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Ликвидированные воздушные цели

За сутки нашим героям удалось уничтожить 5 воздушных целей. В частности, ВСУ сбили истребитель типа "Су" и 3 вертолета – 2 "Ми-24" и "Ка-52".

Кроме того, удалось обезвредить вражеский беспилотник "Орлан-10". В настоящее время истребители наших героев патрулируются воздушным пространством, а ударная авиация обстреливает позиции россиян.

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