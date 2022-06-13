Как рассказали в командовании Воздушных сил, российские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских защитников.

Важно Самолет Воздушных сил сбил крылатую ракету россиян в Сумской области

После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испробовать судьбу.

Нех*й шастать!" – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с днем ​​России,

– добавили в командовании.

Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам неизвестно.

Другие достижения Воздушных сил ВСУ

Кроме того, 12 июня зенитным ракетным подразделением был сбит российский беспилотник "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных сил совершила несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск.

Также наши бойцы нанесли мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Обратите внимание! Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 10 июня ликвидировали 500-ю воздушную цель. Ею стал очередной беспилотник российских оккупантов "Орлан-10".