Как рассказали в командовании Воздушных сил, российские самолеты работали в паре, атакуя позиции украинских защитников.
Важно Самолет Воздушных сил сбил крылатую ракету россиян в Сумской области
После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили испробовать судьбу.
Нех*й шастать!" – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с днем России,
– добавили в командовании.
Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам неизвестно.
Другие достижения Воздушных сил ВСУ
Кроме того, 12 июня зенитным ракетным подразделением был сбит российский беспилотник "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных сил совершила несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск.
Также наши бойцы нанесли мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.