Об этом сообщил одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Он отметил, что также активно выполняет задачи территориальная оборона.

К теме Сплоченности украинцев завидует весь мир: как Одесса готовится встретить врага

ВСУ отражает удары противника

"Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника. Осуществляют противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", – отметил Братчук.

Скрытая мобилизация оккупантов

Он также добавил, что у них есть информация, согласно которой, чтобы пополнить потери – противник проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.

"Одесса и Одесский регион под надежной защитой ВСУ. Все будет Украина", – подытожил Братчук.

Братчук рассказал о защите юга Украины: смотрите видео

Напомним, подразделение противовоздушной обороны под поселком Затока, что в Одесской области 4 марта сбил самолет оккупантов. Орки хотели атаковать один из объектов военной инфраструктуры.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!