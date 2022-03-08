Про це повідомив одеський журналіст, учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Братчук. Він зазначив, що також активно виконують завдання територіальної оборони.

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ЗСУ відбиває удари противника

"Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника. Здійснюють протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", – зауважив Братчук.

Прихована мобілізація окупантів

Він також додав, що у них є інформація згідно з якою, аби поповнити втрати – противник проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.

"Одеса та одеський регіон під надійним захистом ЗСУ. Усе буде Україна", – підсумував Братчук.

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Нагадаємо, підрозділ протиповітряної оборони під селищем Затока, що на Одещині 4 березня збив літак окупантів. Орки хотіли атакувати один з об'єктів військової інфраструктури.

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