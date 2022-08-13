В небе над Одесской областью уничтожен российский беспилотник

Так, 13 августа был уничтожен российский беспилотник в небе над Одесской областью. Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Операцию удалось провести воинам зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг".

13 августа, около 13:00, в небе над Одесской областью уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник пытался вести воздушную разведку, но безуспешно.

Актуальные потери врага

Украинские военные каждый день показывают российским захватчикам, что им на нашей земле совсем не рады. До кого не доходит, получает билет на концерт Кобзона.

Так, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов. Немалые потери оккупантов и в технике:

танков – 1 855 единиц (из них за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7);

боевых бронированных машин – 4 115 единиц (+7);

артиллерийских систем – 978 единиц (+3);

РСЗО – 261 единица;

средства ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единицы;

вертолетов – 193 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 779 единиц (+1);

крылатых ракет – 187 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3036 единиц (+15);

специальной техники – 91 единица (+1).

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что наибольшие потери на протяжении 12 августа российская армия понесла на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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