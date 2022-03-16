Речь идет о трех самолетах и одном вертолете. А еще – трех беспилотных аппаратах и двух ракетах.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны
ВВС Украины уничтожили еще несколько единиц вражеской авиатехники
В украинских Воздушных силах сообщили, что в течение суток 15 марта противовоздушная оборона (давно "подавленная" оккупантами, если верить сводкам кремлевского минобороны) уничтожила ряд вражеских объектов:
- Три самолета. Тип одного пока не установили, другие два – новейшие истребители-бомбардировщики Су-34.
- Один вертолет.
- Три БПЛА (беспилотные летательные аппараты) оперативно-тактического уровня.
- Две крылатые ракеты.
Авиация Воздушных сил также нанесла до 9 ракетно-бомбовых ударов и по наземным целям россиян – колоннам вражеской техники и скоплениям войск.
К слову, 15 марта Зеленский наградил 139 военнослужащих: смотрите видео