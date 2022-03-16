Речь идет о трех самолетах и ​​одном вертолете. А еще – трех беспилотных аппаратах и двух ракетах.

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ВВС Украины уничтожили еще несколько единиц вражеской авиатехники

В украинских Воздушных силах сообщили, что в течение суток 15 марта противовоздушная оборона (давно "подавленная" оккупантами, если верить сводкам кремлевского минобороны) уничтожила ряд вражеских объектов:

Три самолета. Тип одного пока не установили, другие два – новейшие истребители-бомбардировщики Су-34.

Один вертолет.

Три БПЛА (беспилотные летательные аппараты) оперативно-тактического уровня.

Две крылатые ракеты.

Авиация Воздушных сил также нанесла до 9 ракетно-бомбовых ударов и по наземным целям россиян – колоннам вражеской техники и скоплениям войск.