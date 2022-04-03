Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает бороться с оккупантами. Ракетно-бомбовые наносят удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе российских захватчиков.
Заметьте Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе
В течение суток Воздушные силы ВСУ поразили:
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатые ракеты.
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