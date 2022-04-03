Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает бороться с оккупантами. Ракетно-бомбовые наносят удары по скоплению войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе российских захватчиков.

Заметьте Дела скверные, – военный эксперт о положении оккупантов в небе

В течение суток Воздушные силы ВСУ поразили:

2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

1 вертолет;

1 БпЛА (ОТР);

4 крылатые ракеты.

Важно – Ракету, прилетевшую в Белгород, выпустили из России: смотрите видео