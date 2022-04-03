Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує боротися з окупантами. Ракетно-бомбові завдають удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі російських загарбників.
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Загалом упродовж доби Повітряні сили ЗСУ уразили:
- 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);
- 1 вертоліт;
- 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крилаті ракети.
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