Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує боротися з окупантами. Ракетно-бомбові завдають удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі російських загарбників.

Зауважте Справи кепські, – військовий експерт про становище окупантів у небі

Загалом упродовж доби Повітряні сили ЗСУ уразили:

2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34);

1 вертоліт;

1 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Важливо – Ракету, що прилетіла в Бєлгород, випустили з Росії: дивіться відео