"За Винницу": ВСУ отомстили российским оккупантам

Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории и нанесла разгромный удар по российскому командованию.

Внимание Враг лишился еще 150 бойцов: новые потери русской армии в Украине

17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники российских вояк, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ударная авиация нанесла более 1750 групповых авиаударов по оккупантам с начала полномасштабного вторжения России.

Также за прошедшие сутки защитники неба сбили один беспилотник противника. Поэтому российские оккупанты все яснее понимают, что им не место на нашей земле. В командовании добавляют, что если для понимания этой истины против врага нужно использовать бомбы и ракеты, то защитники будут продолжать "объяснение".

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил, продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет,

– добавляют в командовании.

Потери врага будут только расти

Вооруженные Силы Украины по состоянию на 18 июля ликвидировали 38,5 тысяч врагов. Только за сутки "на концерт Кобзона" отправились 150 захватчиков.

К слову, ВСУ удалось остановить штурм врага на нескольких направлениях Донбасса, в частности в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.

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