Лучшее оружие на все случаи жизни
Американцы сфотографировали и выложили предмет поставки – высокоточные противотанковые ракеты Javelin.
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А также, судя по маркировке, впервые поставлены гранатометы BDM – это одноразовая пусковая установка с ракетой с вакуумной боевой частью, по принципу действия аналогичная советскому огнемету "Шмель".
Буквально переводится как Bunker defeat munition – то есть оружие против пехоты в укреплениях и зданиях. В США этот одноразовый гранатомет также маркируется как SMAW-D, а вакуумная граната под индексом М-141 входит в боекомплект 83 мм многоразового гранатомета SMAW.
SMAW широко известен и поставляется в армию США в больших объемах.
Одноразовый BDM/SMAW – это оружие для ближнего боя в условиях города. Гранатометы SMAW также и как "Шмель" – это расходное средство для городских боев на дистанции до 300 метров для поражения пехоты противника в укрытиях – детонирует аэрозоль, который затекает в любую щель и выжигает там все живое.
Также вакуумная граната может поражать легкую бронетехнику типа БМП-2 и различных БТРов.
Союзники и их помощь
Таким образом, США, Великобритания, Эстония, Литва и Латвия уже передали или собираются передать в ближайшее время целый комплект вооружений для вооружения хорошо подготовленной пехоты для боя в плотной городской застройке.
- Для поражения танков и любых других маневрирующих боевых машин на дальности до 2500 метров – ПТРК Javelin.
- Для поражения вертолетов и низколетящих штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков – ПЗРК Stinger.
- Для поражения танков на дистанции до 800 метров из закрытых помещений в городе – одноразовый РПГ NLAW;
- Для поражения пехоты в укрытиях в городских боях – одноразовый РПГ BDM/SMAW-D.
Таким образом, судя по комплекту вооружений, НАТО представляет доктрину ВСУ в вероятной полномасштабной войне с Россией как ведение боевых действий автономными группами пехоты в крупных городах, где преимущество ВС РФ в боевой технике и авиации можно компенсировать за счет применения переносных высокоточных систем вооружения.
Но, безусловно, война будет проходить за контроль крупных населенных пунктов, а в контактных боях в городе у российской пехоты и танков не будет подавляющего превосходства.
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Привет от НАТО
Очень впечатляет, что натовцы поставляют оружие день за днем и сами публикуют номенклатуру.
Американская военная помощь Украине:
НАТО посылает Путину стратегически важный сигнал – мы построили воздушный мост военных поставок Украине, и в случае начала боевых действий мы резко увеличим поставки вооружений по этому воздушному мосту.
То есть, даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины.
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Очевидно, что воздушный мост будет продолжать работу, и поставки вооружений будут продолжены, как минимум, до того момента, пока Путин не начнет отвод войск от границ с Украиной.
Воздушный мост НАТО – это огромное стратегическое достижение Украины.
Огромные слова благодарности правительствам и налогоплательщикам США, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы.
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