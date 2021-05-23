Известно о 5 травмированных людях. К сожалению, среди пассажиров шара есть и погибший.
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Трагедия в Хмельницкой области: от падения воздушного шара погиб человек
- 22 мая вечером вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области на землю с высоты упал воздушный шар.
- На борту были 6 человек – пилот и пассажиры. Все – жители Хмельницкого и Каменец-Подольского. Один из пассажиров погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести.
Правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов). Подробности трагедии будет выяснять следствие.
- Как пишет "Подолье News", в Каменце-Подольском второй день идет фестиваль воздушных шаров. При этом и инцидент с этим транспортом случился уже второй раз: 21 мая одно из судов аварийно приземлилось прямо на проезжую часть.
- "Вечерний Каменец" уточнил, что трагедия 22 мая произошла из-за того, что воздушный шар задел корзиной электрическую линию. Это и повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.
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