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"Воздушный кит" в небе: как выглядит новый грузовой самолет Airbus Beluga XL

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Airbus Beluga XL отправился в экспериментальный полет
Airbus Beluga XL отправился в экспериментальный полет / Twitter

Новый грузовой самолет компании Airbus Beluga XL поднялся в небо в свой первый полет.

Новая модель грузового судна была создана по форме кита-белухи.

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В Airbus показали, как выглядел первый полет этого воздушного гиганта.

После почти 10 месяцев испытаний самолет отправили экспериментальным полетом в Тулузу.

Airbus испытывает это судно такого для пассажирских перевозок.

Стать свидетелями первого полета Airbus Beluga XL собралось немало желающих. Очевидцы публикуют зрелищные кадры на своих страницах в соцсетях.

Что интересно, на носу самолета его создатели изобразили характерные для животных глаза и рот, что делает воздушное судно довольно забавным.

Теги: Новости Франции авиация
Источник: 24 Канал
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