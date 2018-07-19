"Воздушный кит" в небе: как выглядит новый грузовой самолет Airbus Beluga XL
Новый грузовой самолет компании Airbus Beluga XL поднялся в небо в свой первый полет.
Новая модель грузового судна была создана по форме кита-белухи.
Смотрите также: В космос из Италии: Virgin Galactic обнародовала громкие планы по космическому туризму в Европе
В Airbus показали, как выглядел первый полет этого воздушного гиганта.
После почти 10 месяцев испытаний самолет отправили экспериментальным полетом в Тулузу.
Airbus испытывает это судно такого для пассажирских перевозок.
Стать свидетелями первого полета Airbus Beluga XL собралось немало желающих. Очевидцы публикуют зрелищные кадры на своих страницах в соцсетях.
Что интересно, на носу самолета его создатели изобразили характерные для животных глаза и рот, что делает воздушное судно довольно забавным.