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"Повітряний кит" у небі: як виглядає новий вантажний літак Airbus Beluga XL

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Airbus Beluga XL відправилась в експериментальний політ
Airbus Beluga XL відправилась в експериментальний політ / Twitter

Новий вантажний літак компанії Airbus Beluga XL здійнявся у небо у свій перший політ.

Нова модель вантажного судна була створена за формою кита-білухи.

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В Airbus показали, як виглядав перший політ цього повітряного гіганта.

Після майже 10 місяців випробувань літак відправили експериментальним польотом до Тулузи.

Airbus випробовує це судно такого для пасажирських перевезень.

Стати свідками першого польоту Airbus Beluga XL зібралось чимало охочих. Очевидці публікують видовищні кадри на своїх сторінках у соцмережах.

Що цікаво, на носі літака його творці зобразили характерні для тварин очі та рот, що робить повітряне судно доволі кумедним.

Теги: авіація Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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