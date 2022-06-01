Речь идет о юго-западной части населенного пункта, расположенного в Покровском районе. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует 24 канал.

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Что происходит на Донбассе

Мотузяник озвучил актуальную информацию о ситуации на Донбассе. Там сейчас продолжаются самые сложные бои. Чтобы истощить украинских военных, оккупанты обстреливают всю линию столкновения. Используют минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В Бахмутском направлении ВСУ противодействуют попыткам врага оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Врубовки.

Россияне наносят интенсивные воздушные удары возле Камышевахи, Берестового и поселка Нирково.

У Лимана украинские войска отражают атаки противника. Враг с поддержкой авиации наступает в направлении Лиман – Старый Караван.

В Северодонецке наши бойцы удерживают оборону в нескольких частях города.

Россияне хотят полностью оккупировать Северодонецк и окружить Лисичанск. Основная цель захватчиков – выйти на административную границу Луганской области.

Напомним, утром 1 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне закрепляются в центре Северодонецка. 31 мая они совершили авиаудар по городу и попали в цистерну с азотной кислотой. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что большая часть Северодонецка – разрушена, поскольку оккупанты безжалостно обстреливают город.

Успехи ВСУ в Херсонской области

Подразделения украинской армии совершили успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Правда, Мотузяник отметил – россияне пытаются сопротивляться. Недавно они отключили мобильную связь в регионе.

Успех на Херсонщине, но пока рано говорить о полноценном контрнаступлении. Спикер Минобороны подытожил, что ситуация непростая. Оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи на Херсонщине. Они уже строят там вторую и третью линию обороны.

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