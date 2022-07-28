Так, 27 июля после первого пропущенного гола от Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов болельщики турецкого клуба скандировали имя диктатора путина.

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В сети появилось видео, как фактически весь турецкий фан-сектор скандирует с трибуны: "ла-ла-ла, владимир путин" с циничными и насмешливыми улыбками на лицах. Инцидент произошел после того, как Виталий Буяльский забил первый гол команде Фенербахче.

МИД Украины потролил турецких фанатов

Реакция Украины не заставила себя ждать. Спикер МИД Олег Николенко сказал, что как Динамо надавали турецкой команде пинков на поле, так ВСУ надают пинков путину на поле боя. Поэтому турецким фанатам следует выбирать сторону победителей.

В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики "Фенербахче" скандировали имя президента россии владимира путина, а болельщики киевского "Динамо" – ВСУ. ВСУ победили владимира путина на турецком поле со счетом 2:1. Надавали тумаков в Турции, надают и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей,

– сказал спикер МИД.

Украинская команда показала, что так шутить нельзя

Основное время второго матча завершилось ничьей со счетом 1:1. Как раз в конце игры счет сравнил Аттила Салай, так что турецкие болельщики уже думали, что ничья.

Однако Караваев отомстил за скандирование имени путина и забил второй, победный гол. Таким образом "Динамо" вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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