Так, 27 липня після першого пропущеного голу від Динамо у другому-раунді кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники турецького клубу скандували ім’я диктатора путіна.

До теми Як Караваєв "поховав" Фенербахче та його зухвалих фанатів у Лізі чемпіонів: переможне відео

У мережі з'явилось відео, як фактично весь турецький фан-сектор скандує з трибуни: "ла-ла-ла, владімір путін" з цинічними та глузливими посмішками на обличчях. Інцидент трапився після того, як Віталій Буяльский забив перший гол команді Фенербахче.

МЗС України потролило турецьких фанатів

Реакція України не забарилася. Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що як Динамо надали турецькій команді стусанів на полі, так ЗСУ надають стусанів путіну на полі бою. Тож турецьким фанатам варто обирати сторону переможців.

У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники "Фенербахче" скандували ім'я президента росії владіміра путіна, а вболівальники київського "Динамо" – ЗСУ. ЗСУ перемогли владіміра путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців,

– сказав речник МЗС.

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Основний час другого матчу завершився нічиєю з рахунком 1:1. Якраз наприкінці гри рахунок зрівняв Аттіла Салай, тож турецькі вболівальники вже думали, що нічия.

Проте Караваєв помстився за скандування ім'я путіна та забив другий, переможний гол. Таким чином "Динамо" вийшли до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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