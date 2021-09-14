Спасти 69-летнего Хаима Герона не удалось. Погибла также и его жена. Трагический инцидент произошел в понедельник, 13 сентября.

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Герон был свидетелем в процессе над Нетаньяху

На следующий день греческая власть начала расследование катастрофы. Выяснилось, что Герон был свидетелем в коррупционном процессе над Биньямином Нетаньяху – бывшим премьером Израиля.

Что известно о Героне? Ранее он работал в израильском министерстве коммуникаций. Был одним из более 300 человек, которые оказались в списке свидетелей в судебном процессе над Нетаньяху. Сам Нетаньяху отвергает все обвинения. В то же время бывший премьер-министр высмеивает огромный размер списка свидетелей.

Самолет потерял связь с диспетчерами

Герон с женой вылетели из израильского города Хайфа. Их одномоторный самолет Cessna 182 разбился около аэропорта Самоса. Связь с диспетчерской башней на Самосе пропала незадолго до посадки. Управление гражданской авиации сразу сообщило об этом поисково-спасательному центру. Впоследствии водолазы нашли тела израильтян.