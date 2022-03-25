В Госпогранслужбе сообщили, что остановили автомобиль с тремя лицами на окраине Харькова.

Внимание Мы начали обнаруживать шпионов еще до войны, – Венедиктова

Во время проверки документов пассажиров оказалось, что лица являются представителями православной церкви московского патриархата.

Проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение вроде бы необходимостью доставки хлеба. А вот о наличии российских платежных карт "красноречиво" умолчали,

– говорится в сообщении.

Теперь "духовенству" придется объяснять свои действительные намерения и планы сотрудникам правоохранительных органов Украины.

Напомним, настоятель российской православной церкви цинично призвал российских военных к войне. Мол, они должны быть готовы "защищать свой народ".

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