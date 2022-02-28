На видео с места происшествия видно, как пылает российский танк и другая техника. Время от времени слышны звуки взрывов.

К теме Российской технике, которая подъехала к Киеву, не хватает горючего

Дым от вражеской техники взобрался высоко вверх. Пройти дальше враг не смог.

К сожалению, в результате боевых действий пострадали дома.

Под Ирпенем горит вражеская техника:

Вчера утром наши защитники успешно отбили Ирпень у российских захватчиков. Местное население призвали не выходить из дома, ведь враг постоянно обстреливает город.

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