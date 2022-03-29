Воздушное командование "Восход" отметило, что район Изюма притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. В целом же для российских оккупантов над Украиной нет и не будет летней погоды.

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Благодаря нашему ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик,

– говорится в сообщении.

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