Повітряне командування "Схід" зауважило, що район Ізюму притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. А загалом для російських окупантів над Україною нема й не буде літної погоди.

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Завдяки нашому ППО, 29 березня: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник,

– мовиться у повідомленні.

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