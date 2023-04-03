Инцидент произошел еще 10 марта. Мальчик вышел с мамой на прогулку, когда произошла трагедия. Об этом 24 Каналу рассказали в полиции Киевской области.

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Ребенка ударили качели

Правоохранители получили сообщение от врачей, что к ним привезли 6-летнего без сознания мальчика. У ребенка была закрыта черепно-мозговая вдавленная травма.

Оказалось, около 12:25 мать с сыном были на прогулке в сквере и на детской площадке. Мальчик ехал на самокате, но возле качелей внезапно бросил самокат на землю и побежал туда.

В этот момент на ней качались 3 девочки школьного возраста. Поскольку качели находились в движении, мальчик ударился виском об угол. В полиции отмечают, что это произошло случайно. Мальчик упал на мостовую и потерял сознание.

Медики пытались спасти мальчика

Мать сразу вызвала скорую. Мальчика доставили в нейрохирургическое отделение в Киеве, где сразу провели операцию Однако состояние ребенка было тяжелым. К сожалению, спасти мальчика не удалось, около 18:00 он скончался.

В полиции добавляют, что это ужасная трагедия для семьи. Мальчик учился в детском саду, это был единственный ребенок в семье. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о несчастном случае.

Родителей призывают внимательно относиться к досугу детей. Нужно быть внимательными и не отпускать малышей, если рядом есть опасность.