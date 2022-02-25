Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая ночь будет испытанием для украинской столицы, ведь оккупант пытается прорваться в город.

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Взрывы возле киевской ТЭЦ

Киевская городская государственная администрация сообщила о 5 взрывах возле ТЭЦ-6, между которыми был зафиксирован интервал в 3 – 5 минут.

В настоящее время аварийно-спасательные службы направляются туда. Мэр столицы добавил, что детали выясняются.

В КГГА отреагировали на данные что, "мэр Кличко якобы заявил о разрушении ТЭЦ 6". В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности! Энергетическое предприятие работает в штатном режиме. В КГГА призывали украинцев доверять только официальным источникам.