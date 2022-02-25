За словами Віталія Кличка, окупанти наблизилися до столиці. У Києві знешкоджують диверсійні групи.

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Столиця готується відбивати атаки

Віталій Кличко заявив, що Київ активно готується до протидії ворогу. Усі мости взяті під охорону. На них чергує військова техніка та наші захисники.

Крім уже існуючих блокпостів на в'їзді до столиці й на виїзді з неї, у Києві планують сворити блокпости, які перекриватимуть рух до стратегічних об'єктів. Метою такого кроку є захист столиці.

Ситуація зараз для Києва – без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною,

– заявив Кличко.

Також мер столиці повідомив, що 112 бригада територіальної оборони Києва укомплектована на 100%. Однак для захисту від окупанта у місті можуть створити додаткові підрозділи.

Кличко подякував усім, хто готовий стати на захист столиці.

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