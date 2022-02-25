По словам Виталия Кличко, оккупанты приблизились к столице. В Киеве обезвреживают диверсионные группы.

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Столица готовится отражать атаки

Виталий Кличко заявил, что Киев активно готовится к противодействию врагу. Все мосты взяты под охрану. На них дежурит военная техника и наши защитники.

Кроме уже существующих блокпостов на въезде в столицу и на выезде из нее, в Киеве планируют создать блок посты, которые будут перекрывать движение к стратегическим объектам. Целью такого шага является защита столицы.

Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной,

– заявил Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что 112 бригада территориальной обороны Киева укомплектована на 100%. Однако для защиты от оккупанта в городе могут создать дополнительные подразделения.

Кличко поблагодарил всех, кто готов встать на защиту столицы.

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