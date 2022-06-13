На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 13 июня.

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Враг переместил тяжелую технику на Луганщину

Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжали обстреливать позиции ВСУ в районах населенных Маяков, Славянска, Серебрянки и Северска.

Ситуация на фронте: коротко

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Враг обстрелял из артиллерии и минометов позиции сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

В Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточивают на ведении позиционной обороны и недопущении продвижения ВСУ. Оккупанты штурмовали направление Тернова – Избицкое, имело частичный успех, закрепилось на его северной окраине.

На Славянском направлении вражеские подразделения штурмовали Долину и Богородичное, успеха не претерпели.

На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия наступают на Лисичанск, блокируют пути логистического снабжения из Бахмута.

На Северодонецком направлении враг в дальнейшем штурмует город. Захватчики имели частичный успех и вытеснили украинские подразделения из центра города.

На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурм в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступление на Золотое. Он закрепляется по линии Роты – Мироновка. Россияне также штурмовали Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское, но безрезультатно.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям ВСУ возле Красногоровки.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции украинских войск.

На Южнобужском направлении враг основные усилия направляет на содержание ранее захваченных территорий.

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