На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 13 июня.
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Враг переместил тяжелую технику на Луганщину
Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы,
– говорится в сообщении.
Российские оккупанты продолжали обстреливать позиции ВСУ в районах населенных Маяков, Славянска, Серебрянки и Северска.
Ситуация на фронте: коротко
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Враг обстрелял из артиллерии и минометов позиции сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.
- В Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточивают на ведении позиционной обороны и недопущении продвижения ВСУ. Оккупанты штурмовали направление Тернова – Избицкое, имело частичный успех, закрепилось на его северной окраине.
- На Славянском направлении вражеские подразделения штурмовали Долину и Богородичное, успеха не претерпели.
- На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия наступают на Лисичанск, блокируют пути логистического снабжения из Бахмута.
- На Северодонецком направлении враг в дальнейшем штурмует город. Захватчики имели частичный успех и вытеснили украинские подразделения из центра города.
- На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурм в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступление на Золотое. Он закрепляется по линии Роты – Мироновка. Россияне также штурмовали Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское, но безрезультатно.
- На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям ВСУ возле Красногоровки.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции украинских войск.
- На Южнобужском направлении враг основные усилия направляет на содержание ранее захваченных территорий.