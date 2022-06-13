На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 13 червня.
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Ворог перемістив важку техніку на Луганщину
Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи,
– мовиться в повідомленні.
Російські окупанти продовжували обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених Маяків, Слов'янська, Серебрянки та Сіверська.
Ситуація на фронті: коротко
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на веденні позиційної оборони та недопущенні просування ЗСУ. Окупанти штурмували напрямок Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці.
- На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи штурмували Долину та Богородичне, успіху не зазнали.
- На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля наступають на Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання з Бахмута.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог надалі штурмує місто. Загарбники мали частковий успіх та витіснили українські підрозділи з центру міста.
- На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурм у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступ на Золоте. Він закріплюється по лінії Роти – Миронівка. Росіяни також штурмували Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але безрезультатно.
- На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях ЗСУ біля Красногорівки.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції українських військ.
- На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій.