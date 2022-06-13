На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 13 червня.

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Ворог перемістив важку техніку на Луганщину

Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти продовжували обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених Маяків, Слов'янська, Серебрянки та Сіверська.

Ситуація на фронті: коротко

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на веденні позиційної оборони та недопущенні просування ЗСУ. Окупанти штурмували напрямок Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи штурмували Долину та Богородичне, успіху не зазнали.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля наступають на Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання з Бахмута.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог надалі штурмує місто. Загарбники мали частковий успіх та витіснили українські підрозділи з центру міста.

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурм у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступ на Золоте. Він закріплюється по лінії Роти – Миронівка. Росіяни також штурмували Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське, але безрезультатно.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях ЗСУ біля Красногорівки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції українських військ.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій.

До теми – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня: відео