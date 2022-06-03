Когда поезд сошел с рельсов, вагоны опрокинулись. На месте трагедии работает полиция и пожарная команда. Также над местом происшествия кружили 12 вертолетов.

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Авария произошла в пятницу 3 июня около 12.15. Региональный поезд ехал в Мюнхен. Все спасательные службы были подняты "по тревоге".

Железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыта. Тоннель Фарчантер и федеральная трасса 2 к югу от него тоже были полностью перекрыты. Все четыре полосы обслуживаются машинами скорой помощи и спасателями.

В поезде было много школьников: что известно о пострадавших

Людей вытаскивают через окна. Поскольку трагедия произошла в последний учебный день, в поезде было много школьников.

Пока известно о 60 раненых, 16 из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших были люди всех возрастов, в том числе дети. По словам представителя полиции, масштабы аварии пока вообще невозможно оценить.

Людям с легкими ранениями уже оказана необходимая медицинская помощь в соседнем доме. За ними приехали родственники.

Как произошла авария и сколько пассажиров было в вагонах, пока не могут сказать. Deutsche Bahn выразила глубокое соболезнование семьям погибших в аварии.

На место выехала глава МВД

Федеральное министерство внутренних дел Нэнси Файзер сообщило, что выедет на место аварии. Она хочет выразить соболезнования семьям пострадавших и погибших.

До нас дошла ужасная новость об аварии на поезде возле Гармиша. Я думаю о семьях погибших и серьезно раненых. Я направляюсь к Гармишу, чтобы выразить соболезнования федеральному правительству,

– написала она в твиттере.

Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг тоже выразил соболезнования пострадавшим. Он отметил, что о полном масштабе катастрофы можно только догадываться.

Полиция и службы будут устанавливать причины аварии.

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