Коли потяг зійшов з рейок, вагони перекинулися. На місці трагедії працюють поліція та пожежна команда. Також над місцем події кружляли 12 гелікоптерів.

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Аварія сталася у п'ятницю 3 червня близько 12:15. Регіональний поїзд їхав до Мюнхена. Усі рятувальні служби були підняті "по тривозі".

Залізнична лінія між Гарміш-Партенкірхеном та Оберау наразі закрита. Тоннель Фарчантер та федеральна траса 2 на південь від нього теж повністю перекриті. Усі чотири смуги обслуговуються машинами швидкої допомоги та рятувальниками.

У потязі було багато школярів: що відомо про постраждалих

Людей витягують через вікна. Оскільки трагедія трапилась в останній навчальний день, у потязі було багато школярів.

Наразі відомо про 60 поранених, 16 із них у важкому стані. Серед постраждалих були люди різного віку, у тому числі діти. За словами представника поліції, масштаби аварії поки що взагалі неможливо оцінити.

Людям з легкими пораненнями вже надали необхідну медичну допомогу у сусідньому будинку. За ними приїхали їхні родичі.

Як сталася аварія та скільки пасажирів було у вагонах, досі не можуть сказати. Deutsche Bahn висловила глибоке співчуття сім'ям загиблих в аварії.

На місце виїхала очільниця МВС

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Файзер повідомила, що виїде на місце аварії. Вона хоче висловити співчуття сім'ям постраждалих та загиблих.

До нас дійшла жахлива новина про аварію на поїзді біля Гарміша. Я думаю про сім’ї загиблих і серйозно поранених. Я прямую до Гарміша, щоб висловити співчуття федерального уряду,

– написала вона у твітері.

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінґ теж висловив співчуття постраждалим. Він зауважив, що наразі про повний масштаб катастрофи можна лише здогадуватись.

Поліція та відповідні служби будуть встановлювати причини аварії.

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