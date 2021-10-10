Сеансы начнутся в 11:00 и продлятся до 21:00. Вход свободный.

К теме Возможность весело провести время всей семьей: возле Офиса Президента будут показывать мультики

Какие мультики покажут

"Руслан и Людмила: Перезагрузка",

"Гулливер возвращается",

"Фокстер и Макс",

"Эскимоска",

"Приключения Котигорошко",

"Казаки. Вокруг света",

"Бабай",

"Жил был черный кот",

"Калейдоскоп".

Не теряйте возможности всей семьей насладиться хорошей погодой и увлекательными приключениями анимационных героев!

– отметили в ОП.

Мультики показывали и в субботу

Накануне возле ОП уже показывали украинские мультфильмы. Экран установили вблизи игровой площадки, посвященной творчеству художницы Марии Примаченко. Показывали также "Руслан и Людмила: Перезагрузка" и "Эскимоску".

Кроме этого, малышей развлекали аниматоры. В ОП говорят, что многие дети и их родители хорошо провели время.



Возле ОП показывали мультики / Фото ОП