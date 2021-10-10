Сеансы начнутся в 11:00 и продлятся до 21:00. Вход свободный.
К теме Возможность весело провести время всей семьей: возле Офиса Президента будут показывать мультики
Какие мультики покажут
- "Руслан и Людмила: Перезагрузка",
- "Гулливер возвращается",
- "Фокстер и Макс",
- "Эскимоска",
- "Приключения Котигорошко",
- "Казаки. Вокруг света",
- "Бабай",
- "Жил был черный кот",
- "Калейдоскоп".
Не теряйте возможности всей семьей насладиться хорошей погодой и увлекательными приключениями анимационных героев!
– отметили в ОП.
Мультики показывали и в субботу
Накануне возле ОП уже показывали украинские мультфильмы. Экран установили вблизи игровой площадки, посвященной творчеству художницы Марии Примаченко. Показывали также "Руслан и Людмила: Перезагрузка" и "Эскимоску".
Кроме этого, малышей развлекали аниматоры. В ОП говорят, что многие дети и их родители хорошо провели время.
Возле ОП показывали мультики / Фото ОП