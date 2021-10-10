Сеансы начнутся в 11:00 и продлятся до 21:00. Вход свободный.

К теме Возможность весело провести время всей семьей: возле Офиса Президента будут показывать мультики

Какие мультики покажут

  • "Руслан и Людмила: Перезагрузка",
  • "Гулливер возвращается",
  • "Фокстер и Макс",
  • "Эскимоска",
  • "Приключения Котигорошко",
  • "Казаки. Вокруг света",
  • "Бабай",
  • "Жил был черный кот",
  • "Калейдоскоп".

Не теряйте возможности всей семьей насладиться хорошей погодой и увлекательными приключениями анимационных героев!
отметили в ОП.

Мультики показывали и в субботу

Накануне возле ОП уже показывали украинские мультфильмы. Экран установили вблизи игровой площадки, посвященной творчеству художницы Марии Примаченко. Показывали также "Руслан и Людмила: Перезагрузка" и "Эскимоску".

Кроме этого, малышей развлекали аниматоры. В ОП говорят, что многие дети и их родители хорошо провели время.


Возле ОП показывали мультики / Фото ОП